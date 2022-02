I compagni e gli amici di Nicolò Mainoni si sono ritrovati ieri sera all’oratorio di Menaggio per un momento di riflessione e di ricordo del 18enne morto mercoledì scorso sulle piste da sci del Trentino. Un’occasione, per chi lo desiderava, anche per un momento di preghiera e raccoglimento dopo una tragedia che ha lasciato attonita l’intera comunità di Menaggio.

Nicolò era in vacanza con la famiglia in montagna. I genitori e il fratello sono rientrati a Menaggio. La salma del 18enne sarà trasferita in paese solo la prossima settimana, dopo l’autopsia fissata per lunedì a Trento.