Oggi è il giorno in cui cade l’obbligo in tutte le regioni di indossare la mascherina all’aperto. Un cambio di passo quindi, guidato dalla lettura dei dati sull’andamento della pandemia. Quelli diffusi dall’ Ats Insubria sono incoraggianti: ieri hanno confermato l’ulteriore riduzione dei casi Covid in provincia di Como e la relativa discesa dell’incidenza al 40%.

Nel weekend di San Valentino dunque, all’aria aperta, la socialità passerà anche attraverso i sorrisi, per mesi nascosti sotto i dispositivi di protezione.

Le nuove regole però non escludono che la mascherina in certi casi possa ancora servire. Andrà infatti indossata, anche se all’aperto, in caso di assembramenti e situazioni in cui non sia possibile mantenere la distanza interpersonale. Non è quindi ancora il tempo per dimenticarla a casa.

Stop alle mascherine e discoteche aperte

Il weekend inizia anche con un altro segno di graduale ritorno alla normalità. Oggi è anche il giorno della riapertura delle discoteche. La possibilità di ballare però, avrà ancora dei limiti. Scatenarsi a ritmo di musica sarà permesso-ma con la mascherina. La capienza dei locali al chiuso resta poi fissata al 50% (al 75% all’aperto).

Per veder cadere le altre misure di contenimento del contagio da Covid 19 bisognerà invece aspettare quantomeno il 31 marzo 2022 e cioè la data in cui è fissata la fine dello stato di emergenza. Fino a quel giorno, le mascherine al chiuso andranno sempre indossate.