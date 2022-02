Treviso ospite della Briantea al PalaMeda. La UnipolSai Briantea84 Cantù ritorna in campo nel torneo tricolore di basket in carrozzina dopo tre settimane di pausa. Domani contro i veneti scatta un filotto di cinque partite in meno di un mese. Si inizierà alle ore 17, quando al PalaMeda arriverà il Pdm Treviso. La gara e valevole per la settima giornata di serie A Fipic del girone A. Il cammino di canturini proseguirà poi con la trasferta a Porto Torres (19 febbraio), il doppio confronto interno con Reggio Calabria (26-27 febbraio) e l’ultima partita del girone a Padova (5 marzo).

“Le settimane di stop rischiano di far perdere il ritmo” ha commentato Marco Tomba, vice allenatore della UnipolSai. “Per questo non abbiamo mancato neanche un giorno di allenamento, spingendo sempre al massimo e cercando di trovare la miglior possibile alchimia di squadra. Ci aspettano cinque partite una dietro l’altra. Già da domani contro Treviso dobbiamo iniziare a cercare il ritmo partita e la giusta sintonia per andare a caccia delle semifinali del campionato”.

La Briantea arriva al confronto da imbattuta con 6 punti in classifica, dopo la vittoria nella gara di andata contro i veneti del 30 ottobre (77 a 37) e poi con Porto Torres e Padova (88-34 e 71-47). I campioni d’Italia in carica hanno una partita effettiva in meno: la gara di andata contro Reggio Calabria, rinviata per Covid-19, sarà recuperata domenica 27 febbraio al PalaMeda. Per Treviso 4 punti maturati contro Gsd Porto Torres e Reggio Calabria e una sfida in meno: la gara di ritorno con i sardi si recupera il 21 febbraio. A guidare in panchina i biancoblù ci sarà il vice allenatore Marco Tomba.

Settima giornata di Serie A Fipic, girone A

Sabato 12 febbraio

ore 14.30: Studio 3A Padova Millennium Basket-Gsd Porto Torres

ore 17: UnipolSai Briantea84 Cantù-Pdm Treviso

Riposa: Farmacia Pellicanò Reggio Calabria Bic

La classifica, girone A

Studio 3A Padova Millennium Basket 8 punti (5 giocate)

UnipolSai Briantea84 Cantù 6 punti (3 giocate)

Pdm Treviso 4 punti (4 giocate)

Farmacia Pellicanò Reggio Calabria Bic 0 punti (3 giocate)

Gsd Porto Torres 0 punti (3 giocate)