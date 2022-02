Prosegue il cambiamento verso la nuova tv digitale iniziato a gennaio.

Il percorso a tappe terminerà entro la fine del 2022, con il passaggio al segnale televisivo DVB-T2. La seconda generazione del digitale terrestre garantirà più servizi e una migliore qualità audio e video. Tutti i canali saranno trasmessi in HD – alta definizione – con codifica Mpeg-4. I telespettatori, quando non vedranno più i consueti canali, dovranno semplicemente risintonizzare il televisore per poter continuare a ricevere – e in alta qualità – i programmi televisivi.

Espansione Tv è passata sul canale 14 quindi chi non riceverà più Espansione Tv sul 19, dovrà semplicemente risintonizzare il televisore. Al termine della procedura troverà il nostro canale sul 14 e in alta definizione. Per verificare se la tv è compatibile con l’alta definizione, bisogna provare a vedere i canali già disponibili in HD, come RaiUno sul 501. Qualora la tv non fosse compatibile, il telespettatore potrebbe acquistare un decoder o cambiare televisione. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha previsto un bonus decoder fino a 30 euro destinato ai cittadini con ISEE familiare fino a 20.000 euro, o – in caso di sostituzione del televisore – un incentivo rottamazione per cambiare la tv, rivolto a tutti, fino a un massimo di 100 euro.

Nuova tv digitale: il bonus tv-decoder

Il Bonus TV – Decoder, con valore fino a 30 euro, è un’agevolazione per l’acquisto di TV e decoder idonei alla ricezione di programmi televisivi con i nuovi standard trasmissivi (DVBT-2/HEVC) che diventeranno operativi a partire dal 2022, nonché per l’acquisto di decoder per la ricezione satellitare.

Il Bonus TV – Decoder è disponibile fino al 31 dicembre 2022 o all’esaurimento delle risorse stanziate.

Rileggi: Nuova tv digitale: Espansione TV passa al canale 14

Nuova Tv digitale, al via le procedure di switch-off dei canali