Netta vittoria di Cantù contro Trapani. Al ritorno al PalaDesio – dove non si giocava da due mesi – i brianzoli hanno nettamente sconfitto la formazione siciliana: 103-67 il punteggio finale. La gara, mai stata in dubbio, era valida per la diciannovesima giornata di serie A2. I parziali: 26-14, 23-20, 25-17, 29-16.

Nell’Acqua S.Bernardo esordio per il nuovo americano Zack Bryant, che ha ben impressionato, mettendo grinta ed energia al servizio della squadra (per lui 14 punti). Migliori marcatori per il team brianzolo, Stefani Nikolic (17 punti), Trevon Allen e Jordan Bayehe (15), lo stesso Bryant e Lorenzo Bucarelli (14).

Da rilevare, purtroppo, un brutto infortunio per il giocatore ospite Elijah Childs. Per lui un serio problema ad un ginocchio. L’atleta di Trapani è stato portato fuori dal palazzetto in barella.

Cantù giocherà mercoledì a Capo d’Orlando, in Sicilia, nel recupero della gara saltata per Covid, e poi domenica in trasferta a Orzinuovi.