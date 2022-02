Rifiuta di mostrare il green pass per andare al ristorante e chiama la polizia. All’arrivo degli agenti, inveisce anche contro i poliziotti e si rifiuta di mostrare i documenti, pretendendo anzi di avere quelli degli uomini delle forze dell’ordine. E’ finita con una denuncia a piede libero per oltraggio a pubblico ufficiale e per rifiuto di indicare le generalità la serata di un comasco di 57 anni che sabato sera era uscito con l’idea di andare in pizzeria con la moglie.

L’uomo si è presentato in un locale di via Coloniola a Como e, alla richiesta del green pass, ha chiesto l’intervento della polizia. Davanti agli agenti, il 57enne ha cominciato ad inveire ripetendo che la richiesta era incostituzionale e insultando gli agenti. E’ stato portato in questura e, negli uffici, ha detto di avere problemi respiratori e di aver bisogno di assistenza. All’arrivo dell’ambulanza però ha rifiutato pure il trasporto in ospedale. Ha lasciato la questura attorno alle 23 e dovrà ora rispondere di oltraggio e rifiuto di indicare le generalità.