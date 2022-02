Prime sfide in serie B per la ventitreesima giornata. In attesa del completamento del turno, la Cremonese è la nuova capolista. Il Como, atteso domani dall’impegno di Frosinone, è stato superato in graduatoria dalla Reggina. Parma e Ternana, entrambe sconfitte, rimangono alla pari dei lariani.

La Cremonese ha battuto il Parma per 3-1 e adesso guida la graduatoria del campionato con 44 punti. Alle sue spalle a quota 42 il Lecce, che deve ancora giocare, e il Pisa, che non è andato oltre il 2-2 interno con quello che alla vigilia era il fanalino di coda, il Lanerossi Vicenza. Negli altri match affermazione, come detto, della Reggina, capace di vincere per 3-1 sul terreno della Spal. La Ternana è stata superata per 1-0 in casa dal Monza, mentre Pordenone-Cittadella ha visto il successo degli ospiti per 1-0. Questo l’esito delle prime sfide in serie B. Ora si attendono le altre partite.

I risultati delle gare disputate. Cosenza-Perugia 1-2, Cremonese-Parma 3-1, Pisa-Lanerossi Vicenza 2-2, Pordenone-Cittadella 0-1, Spal-Reggina 1-3, Ternana-Monza 0-1.

Le partite di domani (ore 18.30). Alessandria-Lecce, Benevento-Ascoli, Crotone-Brescia, Frosinone-Como

La classifica provvisoria. Cremonese 44 punti, Lecce e Pisa 42, Monza 41, Brescia 40, Benevento, Frosinone e Perugia 37, Cittadella 35, Ascoli 33, Reggina 29, Como, Parma e Ternana 28, Spal 23, Alessandria 22, Cosenza 19, Crotone 14, Lanerossi Vicenza 13, Pordenone 12

QUI la presentazione di Frosinone-Como con le parole di Giacomo Gattuso, allenatore del Como