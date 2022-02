Turno infrasettimanale, la serie B subito in campo. Il torneo cadetto oggi e domani prevede gli incontri della giornata numero 23, quarta di ritorno. Il Como, reduce dall’1-1 di Ascoli, è atteso, domani, dalla partita di Frosinone. All’andata allo stadio Sinigaglia gli ospiti vinsero per 2-0, proponendosi come una delle compagini più toste incontrate nel cammino degli azzurri. Gli stessi giocatori lo hanno ribadito durante la trasmissione di Espansione Tv L’anteprima del barbiere, in programma ogni martedì, con inizio alle 20.10. “L’avversario più ostico? Il Frosinone” hanno ribadito i calciatori del Como collegati settimanalmente in diretta con il programma.

Stasera proprio a “L’anteprima del barbiere” i risultati delle sfide odierne saranno comunicati in diretta. Oggi alle 18.30 sono in calendario Cosenza-Perugia, Cremonese-Parma, Pisa-Vicenza, Pordenone-Cittadella, Spal-Reggina e Ternana-Monza.

Domani alla stessa ora il programma della serie B prevede gli incontri Alessandria-Lecce, Benevento-Ascoli, Crotone-Brescia e Frosinone-Como.

Il Como di mister Giacomo Gattuso è reduce dal pari in trasferta di Ascoli, mentre il Frosinone – allenato dal campione del mondo 2006 Fabio Grosso – ha perso a Perugia con un secco 3-0. Negli azzurri mancherà Tommaso Arrigoni, squalificato per un turno per somma di ammonizioni. Il centrocampista contro i bianconeri ha tra l’altro segnato la rete del definitivo 1-1 con una botta da fuori area. Domenica, poi, i lariani torneranno al Sinigaglia per il match con il Cosenza.

La classifica. Lecce 42 punti, Cremonese e Pisa 41, Brescia 40, Monza 38, Benevento e Frosinone 37, Perugia 34, Ascoli 33, Cittadella 32, Parma, Como e Ternana 28, Reggina 26, Spal 23, Alessandria 22, Cosenza 19, Crotone 14, Pordenone e Lanerossi Vicenza 12