È partito a gennaio e si concluderà entro l’anno – con il passaggio al segnale DVBT-2- il percorso verso la nuova tv digitale. Una tv che cambia, evolve e migliora: si va infatti verso una televisione che offre più contenuti e una migliore qualità audio e video. Progressivamente tutti i canali verranno trasmessi in alta definizione.

EspansioneTv in molte zone della Lombardia è già diventata HD ed è passata sul canale 14 del telecomando. Chi non vedrà più EspansioneTV sul 19, dovrà semplicemente risintonizzare il televisore. Un passaggio a tappe, che fino ad ora ha interessato città di Como, città di Lecco, primo bacino del Lario, Centro e Altolario, Valtellina, con le zone di Bormio, Sondrio e Morbegno. In questi territori Etv è già passata sul 14. Accadrà anche un tutta la Pianura Padana a partire dalll’8 marzo.

Per verificare se il televisore in casa riceve i canali HD, si può provare a vedere uno dei canali già in alta definizione, come RaiUno HD sul 501. Chi non dovesse ricevere l’alta definizione, potrebbe comprare un decoder o cambiare televisore: in entrambi i casi il ministero dello Sviluppo Economico ha previsto un bonus (qui la pagina dedicata).