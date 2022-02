Incidente ferroviario nel Luganese oggi, poco dopo mezzanotte. Nei pressi della stazione delle Ferrovie Svizzere di Maroggia un locomotore con alla guida un 38enne svizzero si è avviato a velocità ridotta in direzione nord.

Per cause in corso di accertamento, il locomotore ha urtato un convoglio di vagoni fermo sulla linea. Un collaboratore del macchinista e tre operai che si trovavano sul treno in movimento sono caduti procurandosi lievi ferite. Sul posto la Polizia cantonale la Polizia Città di Mendrisio.

I soccorritori che hanno proceduto a trasportare i feriti al pronto soccorso per le cure del caso. Il macchinista del locomotore non ha riportato ferite. Il traffico ferroviario è stato interrotto per circa due ore.