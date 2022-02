Palaghiaccio di Casate, a rischio il progetto per rifare la struttura. Il preventivo trasmesso da Como Servizi Urbani – la partecipata del Comune che gestisce l’impianto – a Palazzo Cernezzi, per il solo rifacimento della copertura e per la realizzazione delle pareti laterali ammonta a 6 milioni di euro.

Una cifra insostenibile per le tasche del Comune di Como. L’unica speranza per l’amministrazione è ottenere i fondi regionali dedicati allo Sport in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

In questi giorni è in corso il dialogo tra Comune e Regione per raggiungere un accordo di programma.

Il programma degli interventi



Il nuovo progetto per l’impianto di Casate riguarda un intervento in più anni e diviso per lotti, con lavori solo durante i mesi estivi con l’impianto già chiuso. Si parte proprio dalla nuova copertura, poi un nuovo impianto di illuminazione a led e nuove pompe per produrre il ghiaccio.

Un secondo lotto dovrebbe prevedere la razionalizzazione degli spazi della tribuna, con la realizzazione di un ampio bar, in posizione panoramica.

Infine un terzo lotto, con l’intervento di realizzazione delle pareti laterali coibentate del palaghiaccio di Casate, in modo che la struttura possa essere totalmente chiusa, venire utilizzata tutto l’anno e sia risolta in modo definitivo anche la questione della convivenza del palasport con i suoi rumori (generati da musica e tifosi) e i residenti nel quartiere di Casate.