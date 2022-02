Ancora in calo i ricoverati Covid in Lombardia. L’aggiornamento sul contagio in Regione registra, a fronte di 71.286 tamponi effettuati, 5.413 nuovi casi di coronavirus. Il tasso di positività si attesta al 7,5%, in lieve calo rispetto al 7,7% segnalato ieri.

I ricoverati in terapia intensiva, sono 155, 3 in meno rispetto a ieri, mentre negli altri reparti sono 1.523, 126 in meno. 59 i decessi nelle ultime 24 ore.

I nuovi casi positivi divisi per provincia sono: 1.679 a Milano, 356 nel Comasco e 92 a Sondrio.

Ancora in calo i ricoverati in Lombardia

I nuovi casi divisi per provincia

Milano: 1.679 di cui 716 a Milano città;

Bergamo: 461;

Brescia: 778;

Como: 356;

Cremona: 194;

Lecco: 125;

Lodi: 100;

Mantova: 305;

Monza e Brianza: 427;

Pavia: 338;

Sondrio: 92;

Varese: 408.

Ancora in calo i ricoverati, tutti i dati

– i tamponi effettuati: 71.286, totale complessivo: 32.409.589

– i nuovi casi positivi: 5.413

– in terapia intensiva: 155 (-3)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 1.523 (-126)

– i decessi, totale complessivo: 38.237 (+59)

