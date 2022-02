Partita in Sardegna per la Briantea84. Domani alle ore 15 sarà il palazzetto Alberto Mura di Porto Torres ad ospitare la gara tra la formazione locali e i canturini, valevole per l’ottava giornata di serie A di basket in carrozzina. Per la UnipolSai-Briantea, finora percorso netto in altrettante sfide: 8 punti e secondo posto in classifica, con due gare in meno rispetto alla capolista Padova. La compagine veneta in questo turno osserverà un turno di riposo. A guidare i biancoblù in panchina ci sarà il vice allenatore Marco Tomba.

“Dopo la partita con Treviso abbiamo subito lavorato sugli errori per cercare di non ripeterli contro Porto Torres” ha commentato llo stesso Marco Tomba. “I sardi sono una squadra tutta nuova e da scoprire rispetto alla gara di andata. Per questo bisognerà essere concentrati fin dall’inizio. Da adesso ci aspettano quattro partite che ci faranno capire se la strada intrapresa è quella giusta”.

La britannica Sophie Carrigill afferma: “Ci siamo allenati duramente e non vedo l’ora di scendere in campo. Personalmente sento di essere cresciuta molto dal punto di vista sportivo da quando ho iniziato la stagione. È una grande esperienza allenarsi ogni giorno con i ragazzi: sono sempre pronta a migliorare. Amo la competizione delle partite, questo è un grande campionato in cui poter giocare”.

