Smartphone e cellulari con segnale telefonico debole o assente e scarsa copertura della rete internet. In Lombardia sono diversi i territori dove la connessione è difficile se non impossibile. Tra le aree più critiche alcune zone nel Comasco e nel Varesotto.

In seguito alle numerose segnalazioni di disservizi pervenute da cittadini e amministratori locali per sollecitare la risoluzione delle problematiche legate alla telefonia mobile e alla navigazione online, il consigliere regionale Giacomo Cosentino, capogruppo di “Lombardia Ideale–Fontana Presidente”, ha presentato una mozione condivisa con il presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi e il vicepresidente Francesca Brianza, entrambi della Lega: “Il documento –spiega Cosentino- è finalizzato a dare ancora più forza alla Giunta regionale nel confronto con le compagnie telefoniche affinché pongano rimedio quanto prima a questi problemi e assicurino la necessaria e adeguata copertura sull’intero territorio lombardo”.

Rete per cellulari e internet scarsa, i territori interessati

Tra le aree che non godono di una copertura adeguata: l’Alto Varesotto; in provincia di Como, le aree boschive di Appiano Gentile, Binago e Beregazzo con Figliaro; alcune località nei Comuni dell’Alto Lago di Como e altre lacuali come Laglio.

La scarsità di segnale in montagna potrebbe rappresentare un rischio per la sicurezza data la difficoltà a chiamare i soccorsi. Mentre smart working e servizi online come quelli della pubblica amministrazione resterebbero difficilmente accessibili in questi territori.

“Queste infrastrutture tecnologiche -concludono Cosentino, Fermi e Brianza- sono altresì fondamentali per prevenire lo spopolamento dei nostri territori più critici e per renderli appetibili non solo da un punto di vista abitativo ma anche per favorire l’insediamento di nuove attività produttive”.