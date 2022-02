“Cantù sempre in controllo”. Coach Marco Sodini commenta il terzo successo consecutivo della sua Acqua S.Bernardo. La formazione brianzola, con una partita in meno, rimane al terzo posto in classifica nel girone Verde di serie A2 di basket. In testa Udine (avversario del prossimo 6 marzo) con 32 punti. Seguono Pistoia (30), i brianzoli (28), Treviglio e Torino (24).

A Orzinuovi Cantù ieri si è imposta con il punteggio di 73-86. “Abbiamo giocato la terza gara in appena una settimana, per noi una novità. Dunque, alla terza partita in sette giorni, credo sia logico non aspettarsi un basket brillante” ha detto Sodini. “Ciò detto, siamo partiti molto bene, proprio come avrei voluto, soprattutto difensivamente, dopodiché ci siamo fatti un pochino trascinare dal tipo di gara che stava diventando col passare dei minuti. Tuttavia, credo che la mia squadra sia sempre stata in controllo del match, senza rischiare davvero che Orzinuovi tornasse in partita. Da questo punto di vista, quindi, i ragazzi sono stati bravi”.

“Secondo me, possiamo ancora ripulire alcuni aspetti negativi, cercando di trovare un’intensità mentale che ci permetta di mantenere l’intensità fisica mostrata nel primo quarto per tutti i 40 minuti di gioco” ha aggiunto l’allenatore della Pallacanestro Cantù. “Questo non è successo ma è altrettanto vero che, in condizioni di squadra non ottimali e alla terza partita, non è nemmeno possibile pretendere il 300% dai giocatori. Finisco la settimana contento per queste tre vittorie, faccio il mio in bocca al lupo a Orzinuovi e dico bravi ai miei ragazzi”.

Il tecnico ha un pensiero particolare per lo staff medico del club. “Il mio ringraziamento sincero va allo staff medico di Cantù. Fino a pochi minuti prima della palla a due avevamo ben quattro giocatori che erano in serio dubbio. Mi riferisco a Trevon Allen, che si era scavigliato all’allenamento di rientro da Capo d’Orlando. A Zack Bryant si era gonfiato un ginocchio dopo aver preso un colpo contro l’Orlandina. Stefan Nikolic aveva un problema a un ginocchio. Infine, Francesco Stefanelli convive con un fastidio al tendine d’Achille. Un grande grazie va, quindi, al nostro staff, esemplare come sempre, che è riuscito a mettere in campo tutti questi atleti”.

Risultati 20esima giornata

Urania Milano-Giorgio Tesi Group Pistoia 69-73

Old Wild West Udine-Infodrive Capo d’Orlando 80-71

Staff Mantova-Novipiù Jb Monferrato 96-75

2B Control Trapani-Bakery Piacenza 68-66

Gruppo Mascio Treviglio-Edilnol Biella 71-73

Assigeco Piacenza-Reale Mutua Torino 94-99 d. 1 t.s.

Agribertocchi Orzinuovi-Acqua S.Bernardo Cantù 73-86

Classifica dopo 19 giornate

Apu Old Wild West Udine 32 16 vinte-3 perse

Giorgio Tesi Group Pistoia 30 15-4

Acqua S.Bernardo Cantù 28 14-4

Gruppo Mascio Treviglio 24 12-7

Reale Mutua Torino 24 12-7

Novipiù JB Monferrato 22 11-7

UCC Assigeco Piacenza 18 9-10

Staff Mantova 18 9-10

2B Control Trapani 16 8-10

Urania Milano 12 6-12

Infodrive Capo d’Orlando 12 6-13

Bakery Piacenza 12 6-13

Edilnol Biella 10 5-12

Agribertocchi Orzinuovi 2 1-18