Manovre azzardate a fole velocità per le vie di Albate. Gli agenti della polizia locale di Como hanno fermato ieri sera un’utilitaria che, come raccontato da numerosi testimoni, stava creando una situazione di pericolo. La pattuglia ha bloccato l’auto al termine un sorpasso di una fila di veicoli ferma al semaforo, accertando anche che montava un lampeggiante e riproduceva la sirena dei mezzi di soccorso.

Neopatentato

Al volante della macchina, come accertato dalla polizia locale c’era un 19enne che aveva la patente da meno di un mese. E’ stato sanzionato per l’utilizzo di lampeggiante e sirena e multato per le manovre azzardate, con sospensione immediata della patente. Peraltro, al ragazzo erano già stati decurtati altri punti dalla patente nei giorni precedenti. Come previsto dalle norme, al conducente è stato concesso di guidare fino a casa seguendo la via più breve.

L’incidente

Ordine ignorato, tanto che due ore dopo lo stesso giovane, procedendo ancora ad alta velocità aveva perso il controllo del veicolo ed era andato a sbattere contro il muro di un’abitazione. Nessuna lesione per il 19enne e i due amici che viaggiavano con lui. Il giovane ha ricevuto altre sanzioni per un totale di circa mille euro, oltre alla contestazione per la guida con patente ritirata che comporta il fermo del veicolo per altri tre mesi. La prefettura darà un’ulteriore sanzione che potrà variare da 2mila a 8mila euro.