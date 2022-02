Lavori all’acquedotto cittadino, al momento una data ufficiale ancora manca. L’ipotesi avanzata dai tecnici del Comune di Como è quella di far partire gli interventi in via Borgo Vico durante l’estate, confidando nell’assenza per ferie dei cittadini. Il cantiere dunque potrebbe essere avviato nei mesi di luglio e agosto ma lo spettro di nuove giornate di caos e paralisi è concreto.

Lavori all’acquedotto

I lavori alla tubazione idrica non possono essere più rimandati. Per questo il Comune partirà con gli interventi nel tratto di acquedotto che si trova nella meno trafficata via Borgo Vico vecchia. Entro la metà del prossimo mese di marzo il cantiere partirà. Non si tratta però dell’unico intervento sulla strada.

In via Borgo Vico vecchia si scava anche per mettere mano alle tubature del gas. I cantieri devono però procedere separatamente.

L’amministrazione infatti potrebbe intervenire sulla viabilità chiudendo temporaneamente e in base all’avanzamento dei lavori alcune porzioni di strada.

L’assessore ai Lavori Pubblici, Pierangelo Gervasoni ha fatto sapere che a breve incontrerà i residenti e i commercianti della via Borgo Vico vecchia, da sempre molto attenti al richiamo turistico della strada, per progettare insieme anche una nuova pavimentazione.

Infine i timori di possibili ripercussioni sul traffico cittadino sono molti. Soltanto a fine maggio termineranno gli interventi tutt’ora in corso sull’autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso e c’è il rischio che l’apertura di nuovi cantieri in città possa complicare la situazione viabilistica del capoluogo lariano.