Progetto di elettrificazione della linea ferroviaria Como-Lecco. Richiesta di audizione di RFI e giunta lombarda presentata dal consigliere regionale comasco del Movimento 5 Stelle, Raffaele Erba. Un’audizione per conoscere lo stato di avanzamento dei lavori di un’opera fondamentale per il territorio anche in vista delle Olimpiadi Invernali del 2026.

“Sappiamo che la linea ferroviaria Como-Lecco è inserita nelle infrastrutture finanziate dai fondi europei” ha detto Erba. “Questo è un grande successo ma abbiamo il dovere di vigilare sulla tabella di marcia dei lavori. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prevede dei tempi stretti di realizzazione”.

“E’ importante conoscere le tempistiche in largo anticipo – chiarisce ancora Erba – per meglio strutturare tutti i servizi che graviteranno intorno alla nuova Como-Lecco e per permettere di stipulare i necessari accordi con la vicina Svizzera al fine di garantire le migliori interconnessioni sul nostro territorio e farsi trovare pronti per l’importante appuntamento di MilanoCortina 2026”.

Inoltre il consigliere regionale chiede anche informazioni relative ad un altro progetto, quello che riguarda il Regio Express Erba-Como, il treno rapido che andrà a garantire un collegamento tra le due città.