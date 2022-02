Esattamente due anni fa non si fermò solo il mondo dello sport e le università. Il 23 febbraio 2020, anche la festa di carnevale di Cantù, venne sospesa. Un anno prima, a vincere l’ultima edizione, quella del 2019, era stato il gruppo dei Buscait con un carro intitolato “E il dolce è servito”. Era un’enorme torta costellata di coccodrilli.

Carnevale di Cantù



Ma dopo due anni di stop, la città brianzola annuncia che la 96esima edizione del Carnevale si farà. E in presenza. La curva dei contagi da Coronavirus segnala da settimane una situazione in miglioramento e così torna anche la voglia di divertirsi. Magari mascherandosi, o immergendosi tra stelle filanti e coriandoli. I carri sfileranno come di consueto nelle vie di Cantù, e lo faranno domenica 27 febbraio, sabato 5 marzo e domenica 13 marzo. Una tradizione che negli anni si è consolidata e ha attratto un numero sempre più alto di visitatori. Oltre 6.000 le persone arrivate per l’ultimo appuntamento pre pandemia.

La tradizione con Truciolo



Carnevale di Cantù- Ad aprire la sfilata dei carri allegorici di cartapesta e i festeggiamenti, sarà la maschera tipica di Cantù: Truciolo. La storia del carnevale brianzolo, dipinge questo personaggio come un garzone di bottega un po’ maldestro, un po’ stravagante. E tanto colorato. Il circuito carnevalesco partirà da piazza dei Volontari della Libertà per proseguire in via Paolo Damiani, Corso Unità d’Italia fino a raggiungere via Carcano.

Per tutti le informazioni sull’evento, clicca QUI