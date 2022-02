Frena il Covid in Ticino, di nuovo in calo i positivi. L’aggiornamento sul contagio registra 647 nuovi casi positivi nel cantone svizzero di lingua italiana. Nelle strutture ospedaliere sono 73 i pazienti nei reparti, 8 invece i malati in terapia intensiva. La conferma arriva dal consueto bollettino dell’Ufficio del medico cantonale.

I decessi complessivi sono fermi a 1.120 vittime del virus dall’inizio della pandemia. Frena il Covid in Ticino e nelle ultime 24 ore, nessun decesso segnalato nelle ultime 24 ore a causa del virus.

I dati di ieri: Covid, in Canton Ticino +230 casi: oggi sono 756

Le raccomandazioni dopo il Freedom Day

Nella sua seduta del 16 febbraio 2022 il Consiglio federale ha deciso che l’isolamento delle persone risultate positive al test resterà in vigore fino a fine marzo. Le autorità consigliano di continuare a proteggere le persone più vulnerabili attraverso i gesti-barriera, le protezioni personali e le misure di prevenzione che riducono i rischi di trasmissione.

L’isolamento è previsto per tutte le persone risultate positive al coronavirus (indipendentemente dallo stato vaccinale e dalla presenza di sintomi dopo un test).

La durata dell’isolamento è di 5 giorni e inizia per la persona sintomatica il giorno in cui si manifestano i sintomi oppure per la persona asintomatica il giorno di esecuzione del test. È importante iniziare l’isolamento anche se non si è ancora stati contattati dal servizio di tracciamento del Cantone.

Per poter uscire dall’isolamento dopo 5 giorni, la persona sintomatica non deve avere sintomi da almeno 48 ore.

Il servizio di tracciamento prenderà contatto con la persona positiva al quale intimerà via email l’ordine di isolamento.

A partire dal 3 febbraio 2022 non è più prevista la quarantena per le persone entrate in contatto con una persona positiva al coronavirus.