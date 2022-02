Tentato furto in città. Intervento degli agenti delle volanti al Carrefour di viale Giulio Cesare a Como per un tentato furto in corso. La vigilanza del supermercato aveva, infatti, individuato un 30enne tunisino che insieme ad un amico aveva riempito lo zaino di prodotti e stava per uscire senza pagare. Quando l’addetto alla sorveglianza si è avvicinato l’amico è riuscito a scappare, il 30enne no.

Arrivati gli agenti hanno trovato lo zaino pieno di merce (alimentari e anche una bottiglia di superalcolico) per un valore di quasi 100 euro. L’uomo è stato denunciato per tentato furto aggravato in concorso. Una volta identificato è risultato irregolare sul territorio nazionale, è stato denunciato anche per questo motivo. Gli è stato rilasciato un biglietto d’invito a presentarsi in questura per regolarizzare la propria posizione.