Un uomo di 83 anni è stato trovato morto ieri sera ad Argegno (zona piazzetta Peroni), in seguito a una caduta.

La dinamica è ancora in fase di ricostruzione. Ma sembra che Mario Caprani stesse lavorando in giardino quando purtroppo – per motivi ancora in fase di accertamento – è caduto nel burrone sottostante. L’allarme è scattato poco prima delle 19, quando il nipote non vedendolo nei paraggi ha fatto avviare le ricerche. Ricerche che si sono concluse solo intorno alle 21. Per l’uomo non c’era più nulla da fare. Sul posto i carabinieri di Menaggio, il Soccorso Alpino e i vigili del fuoco.