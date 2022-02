Briantea84, doppio confronto con Reggio Calabria. Al PalaMeda di Meda la formazione canturina attenderà i calabresi per la doppia sfida di campionato. Si partirà domani, sabato 26 febbraio, alle ore 20.30 con la gara valevole per la nona giornata di serie A Fipic (Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina), girone A. Domenica 27, invece, alle ore 11 si recupererà la partita di andata (si sarebbe dovuta disputare l’8 gennaio in Calabria, rinviata causa di un focolaio Covid-19 nel gruppo reggino). Squadra comasca al primo posto in classifica alla pari con Padova, ma con un match in meno rispetto alla compagine veneta. La Briantea ha già la certezza matematica di aver conquistato la semifinale per lo scudetto 2022.

Il capitano della Briantea Jacopo Geninazzi spiega: “Le partite del prossimo weekend sono il classico scontro testa-coda. Se non vengono affrontate con la giusta mentalità ed intensità possono causare molti problemi. Reggio Calabria è una squadra interessante, che sta seguendo un buon percorso di crescita e che prima o poi darà i suoi frutti. Noi, però, dobbiamo concentrarci solo sul nostro gioco, continuando a mettere in campo quello su cui ci alleniamo, senza guardare chi c’è difronte. Stiamo per entrare nel periodo caldo della stagione, dove giocheremo le partite che contano. Quindi, dobbiamo sfruttare queste sfide per proseguire nella nostra crescita e per farci trovare pronti agli appuntamenti futuri. Mi aspetto risposte importanti da parte di tutta la squadra per dimostrare a tutti che siamo un gruppo forte e pronto a dare tutto in campo”.

La classifica

Studio 3A Padova Millennium Basket 10 punti (6 giocate)

UnipolSai Briantea84 Cantù 10 punti (5 giocate)

Pdm Treviso 6 punti (6 giocate)

Farmacia Pellicanò Reggio Calabria Bic 0 punti (4 giocate)

Gsd Porto Torres 0 punti (5 giocate)

