Uomo seminudo importunava i passanti, denunciato. Intervento della polizia ieri sera poco prima delle 20 in piazza Matteotti a Como per la segnalazione di un giovane seminudo che infastidiva i passanti. L’uomo, un 25enne marocchino regolare in Italia, indossava solo un paio di boxer e si rivolgeva alle persone di passaggio importunandole.

Il nordafricano è apparso visibilmente ubriaco agli agenti delle volanti, che lo hanno portato in questura per accertamenti. Il giovane era già stato fermato pochi giorni fa, anche in quel caso ubriaco, dopo che era entrato nel cortile di una scuola. In quella occasione aveva ricevuto un foglio di via. L’uomo è stato dunque denunciato per non aver rispettato il provvedimento e sanzionato per ubriachezza molesta, oltre che per le ripetute bestemmie pronunciate in questura.