Dal Museo Giovio a Torre San Vitale, il giardino pensile di via Balestra è un tesoro dimenticato e sconosciuto, ma ora grazie ad un progetto potrebbe tornare a vivere.

Giardino pensile di via Balestra

Un progetto organico che preveda itinerari storico didattici sulle antiche mura di Como. L’obiettivo è collegare la Torre San Vitale al Museo archeologico Paolo Giovio.

Il Comune lavora al progetto di recupero del giardino di via Balestra per poterlo riaprire a turisti e cittadini. Il parco infatti è chiuso oramai da decenni per motivi di sicurezza. Ora – come detto – l’amministrazione cittadina avrebbe ripreso in mano il progetto presentato qualche anno fa dal Rotary Club Como Baradello.

Lunedì si terrà un incontro a Palazzo Cernezzi per capire come portare avanti l’iniziativa. Nel dettaglio il progetto prevede una serie di camminamenti con indicazioni al pubblico delle diverse specie arboree ospitate all’interno del giardino. Infine anche l’ipotesi di percorso interno della Torre San Vitale con la realizzazione di un ascensore per l’accesso diretto ai giardini. Infine i reperti archeologi che si trovano disseminati lungo il giardino sarebbero collocati secondo un ordine. Al momento il preventivo sommario per la sistemazione dei giardini di via Balestra ammonta a oltre 400mila euro.