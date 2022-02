Tragedia nella tarda mattinata di oggi sulle piste da sci del comprensorio di Bormio. Un uomo di 75 anni, per cause ancora da chiare, è deceduto nella zona della pista Valbella-Nevada Ovest. Ancora in fase di ricostruzione quanto accaduto. Per i soccorsi è intervenuto anche l’elicottero del 118, ma per il 75enne non c’è stato nulla da fare. Accertamenti degli agenti della polizia di Stato in servizio sulle piste.

Il 75enne stava sciando e, all’improvviso, avrebbe perso il controllo degli sci e sarebbe poi uscito di pista. L’uomo avrebbe battuto la testa riportando ferite e traumi gravissimi. Seguiranno aggiornamenti