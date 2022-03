Furto in un negozio in via Pasquale Paoli, inseguimento sull’autostrada A9 e arresto. L’intervento congiunto degli agenti delle volanti della questura e della polizia stradale di Como ha permesso di bloccare tre peruviani, due uomini e una donna, accusati di furto e ricettazione.

Ieri mattina, una commessa dell’Acqua e Sapone di via Pasquale Paoli ha notato una cliente che si aggirava con fare sospetto tra gli scaffali. Una donna che aveva già visto alcuni giorni prima nel negozio. La cliente si è presentata alla cassa con merce per 6 euro e si è allontanata. La commessa, insospettita ha chiamato le forze dell’ordine.

Le immagini delle telecamere

Gli agenti delle volanti della questura, analizzando le immagini di videosorveglianza interne del negozio hanno accertato che la donna in effetti aveva preso dagli scaffali numerosi prodotti, nascondendoli in una borsa che non ha poi mostrato alla cassa. Un contenitore probabilmente schermato per sfuggire ai sistemi antitaccheggio.

L’inseguimento in autostrada

I poliziotti, dalle telecamere sono riusciti a risalire alla targa della macchina della donna e hanno diramato l’avviso di ricerca. La vettura, con tre persone a bordo, è stata individuata dagli agenti della polizia stradale sull’autostrada A9. La pattuglia ha inseguito la macchina sospetta. All’altezza di Origgio, in provincia di Varese, prima che la vettura fosse bloccata dagli agenti, gli occupanti hanno buttato fuori una borsa, poi recuperata dalla polizia.

Nel sacco c’erano prodotti per 400 euro rubati all’Acqua e Sapone. Sulla macchina gli agenti hanno trovato anche capi d’abbigliamento per 700 euro risultati rubati in un negozio di via Giussani a Como.

Gli arrestati

Arrestati per furto e ricettazione tre peruviani, un 34enne residente a Romano di Lombardia, in provincia di Bergamo, un 27enne senza fissa dimora e una donna di 28 anni residente a Torino.