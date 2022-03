Nuova Rsa in via Sirtori a Como. Nell’ex centro Cardinal Ferrari sarà realizzata una struttura per anziani.

Nuova Rsa in via Sirtori a Como – il progetto

Il progetto prevede il restauro dell’ex seminario e la costruzione – al posto della ex chiesa già demolita negli anni scorsi – di una Rsa con circa 60 posti letto. Realizzata anche una struttura residenziale protetta con 69 mini alloggi con servizi di supporto destinati a persone non completamente autosufficienti. La nuova struttura sarà servita da 55 posti auto interrati mentre verrà sopraelevato di un piano l’autosilo di via Sirtori – che attualmente comprendente quattro piani interrati privati e il piano terra gestito da Csu – creando 50 posti auto a rotazione aggiuntivi.

Infine, l’intervento prevede una complessiva sistemazione del tratto stradale con il rifacimento dei marciapiedi.

Il via libera alla nuova struttura per anziani in città è arrivato ieri. La commissione consiliare II di Palazzo Cernezzi che ha votato all’unanimità l’autorizzazione a riqualificare l’area dell’ex seminario in via Sirtori. Ora si attende il passaggio in consiglio comunale.