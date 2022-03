“Como non è una sotto sezione autostradale è una sezione di polizia stradale e quindi dovrebbe fornire pattuglie principalmente nell’ambito del territorio provinciale. E poi successivamente in autostrada”. Questa la posizione emersa oggi durante una conferenza dei sindacati della Polizia (Sap, Siulp, Silp Cgil-Uil, Fsp, Coisp-Mosap, Siap). Con la riorganizzazione dei turni di servizio, spiega Igor Erba, segretario provinciale di Sap, la polizia stradale di Como segnala una diminuzione della presenza sulla viabilità ordinaria.

La polizia stradale – “I cittadini si rendono conto che non ci siamo. Effettivamente per un incidente sulla provincia, la pattuglia della stradale non c’è mai. Nel 2022 ne contiamo solo 2 di pattuglie” continua Erba. “Dove c’è controllo ci sono sicurezza e rispetto delle norme. Dove invece non c’è, viene meno la tutela per gli automobilisti e tutti gli utenti delle strade statali e provinciali” spiegano dalle segreterie. “Noi come organizzazione sindacale abbiamo sempre chiesto di poter continuare il lavoro in autostrada ma con una diversa turnazione. Noi vorremmo essere anche sulle strade provinciali di Como, in modo da garantire la nostra presenza ai cittadini e più pattuglie a prefetto e questore. Servizi anche nell’ottica del controllo delle così dette “stragi del sabato sera”.

L’unico presidio non autostradale, sottolinea Erba, è quello garantito dal distaccamento provvisorio di Tremezzina. Distaccamento che si limita al controllo della SP14 e SP15 e rimane legato al cantiere della variante. Questo significa che la sospensione delle pattuglie avverrà a fine di marzo, data di chiusura del cantiere.