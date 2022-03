Como-Spal, arbitrerà Gariglio di Pinerolo. La designazione per la sfida in programma sabato prossimo allo stadio Sinigaglia. A fischiare sarà Matteo Gariglio, classe 1988, stato promosso alla Can (serie A e B) due anni fa. Il suo esordio in B il 4 ottobre 2020 in occasione della sfida tra Cremonese e Pisa. Il fischio d’inizio del match sarà alle 14. Nel Como non ci sarà Vittorio Parigini, squalificato per un turno dopo l’espulsione rimediata nella partita di Alessandria. Da valutare anche le condizioni di alcuni azzurri, non al meglio. Sicuro assente l’attaccante Alberto Cerri. Martedì contro i “grigi” i lariani hanno pareggiato per 1-1, la Spal non è andata oltre lo 0-0 interno con il Cittadella.

La classifica di serie B. Lecce 52 punti, Brescia 51, Cremonese 50, Pisa 49, Benevento 47, Monza 45, Frosinone 44, Cittadella e Ascoli 42, Perugia 41, Reggina 38, Como 36, Ternana 34, Parma 33, Spal 28, Alessandria 24, Cosenza 23, Vicenza 18, Crotone 15, Pordenone 18

Le gare del weekend. Sabato 5 marzo ore 14: Como-Spal, Cittadella-Monza, Parma-Reggina, Pordenone-Pisa. Ore 16.15 Cremonese-Brescia. Domenica 6 marzo ore 15.30: Ascoli-Frosinone, Cosenza-Benevento, Crotone-Alessandria, Perugia-Lecce, Vicenza-Ternana

Gli arbitri lariani



Il comasco Andrea Colombo è stato invece chiamato in A a fare da quarto uomo nel match tra Venezia e Sassuolo. Una trasferta sempre particolare, quella allo stadio Pierluigi Penzo sull’isola di Sant’Elena, raggiungibile soltanto via acqua. Colombo (già più volte chiamato alla trasferta in laguna) supporterà il direttore “titolare”, Luca Pairetto di Torino.

In serie C, la sezione Aia di Como schiera Mattia Caldera allo stadio di Catania, per dirigere il match tra gli etnei e il Monterosi Tuscia (compagine della provincia di Viterbo). Alessandro Di Graci sarà “quarto uomo” in Alto Adige per l’incontro tra SudTirol e Mantova.