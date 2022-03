Tris di cicliste lariane alle Strade Bianche, gara che si disputa domani in Toscana con partenza e arrivo Siena. Parteciperanno le comasche Alice Gasparini, Greta Marturano e Crisitna Tonetti. L’elenco iscritte è di altissimo livello. Al via la vincitrice del 2021 Chantal van den Broek-Blaak. Ci sarà anche Annemiek Van Vleuten, prima nelle edizioni 2019 e 2020, che cerca il tris per la storia: sarebbe la prima donna a riuscire nell’impresa. In lizza pure la campionessa del mondo su strada Elisa Balsamo, Elisa Longo Borghini (vincitrice a Siena nel 2017), Marianne Vos e Katarzyna Niewiadoma. Partenza prevista dalla Fortezza Medicea, piazza della Libertà, alle 9.10: 136 chilometri da percorrere e otto settori di sterrato. Il più insidioso e decisivo sarà sicuramente il numero 5 lungo ben 9 chilometri. Traguardo in piazza del Campo.

I team manager

Alice Gasparini, 24 anni, di Bizzarone, è stata confermata nel team Isolmant-Premac-Vittoria di Giovanni Fidanza. “Sarà un test per verificare la condizione fisica e mentale delle nostre atlete alla loro prima uscita ufficiale” dichiara Giovanni Fidanza, ex corridore “Pro”. “Con l’innesto di nuove atlete il gruppo si è rafforzato. Il calendario gare di quest’anno propone un livello più alto che permetterà anche al nostro team di crescere e di rafforzarsi ancora di più. Abbiamo già ricevuto l’invito a partecipare al Giro d’Italia e questo rappresenta senz’altro uno stimolo ulteriore a fare bene. Ora non ci resta che continuare a lavorare con professionalità e tanta concentrazione”.

Greta Marturano e Cristina Tonetti gareggeranno con i colori Top Girls-Fassa Bortolo. “La Strade Bianche è una delle gare più affascinanti del calendario internazionale” spiega il team manager Lucio Rigato. “Le strade, le colline, gli sterrati, senza dimenticare l’arrivo in piazza del Campo sono un qualcosa di unico al mondo e siamo davvero felici di poter partecipare anche quest’anno in questa competizione. Abbiamo cercato di scegliere le ragazze più adatte a questa corsa, pur consapevoli del fatto che il livello sarà, come sempre, molto alto. Il nostro obiettivo sarà ben figurare e possibilmente centrare una fuga”.