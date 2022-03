Ennesimo incidente sulla via Varesina a Como. Ieri sera – attorno alle 19.30 – un’auto e una moto, per cause ancora da accertare, si sono scontrate all’altezza del civico 112.

Ferito nell’impatto un motociclista di 51 anni residente di Villa Guardia che è stato trasportato in codice rosso – massima gravità – all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia. Le condizioni sono serie ma l’uomo non sarebbe in pericolo di vita. Nella notte l’uomo è stato operato e ora si trova in rianimazione e la prognosi resta riservata. E’ rimasta illesa la persona alla guida dell’auto.

Sono in corso gli accertamenti delle autorità per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

