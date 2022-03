Terminati gli interventi in via Oltrecolle a Como. Si tratta dei lavori per la messa in sicurezza della strada. In una nota il Comune di Como informa che è necessario procedere con il rifacimento della segnaletica orizzontale.

Terminati gli interventi in via Oltrecolle

Recependo le richieste arrivate dai residenti di via Caprani, l’assessore ai Lavori pubblici Pierangelo Gervasoni ha dato indicazioni agli uffici per procedere con le valutazioni tecniche. Via libera dunque alla modifica della segnaletica orizzontale che prevede una corsia dedicata alla svolta a sinistra in ingresso in via Caprani per i veicoli provenienti da Lora. I lavori partiranno lunedì mattina.