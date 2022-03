Ultimo passo della regular season per la Briantea84. in palio il primo posto del girone A di basket in carrozzina. Domani alle ore 16 la UnipolSai Briantea84 Cantù è attesa a Piombino Dese (Padova) per il big match della decima giornata di campionato. Avversario dei brianzoli lo Studio 3A Padova Millennium Basket. I biancoblù arriveranno in Veneto con un vantaggio di 24 punti nello scontro diretto, frutto della partita dell’andata vinta al PalaMeda con il punteggio di 71-47.

“Dall’ultimo weekend di gare abbiamo avuto la certezza di avere un gruppo sui cui contare” afferma coach Marco Tomba, vice allenatore della UnipolSai . “Le due sfide contro Reggio Calabria ci hanno dato nuovi spunti. La partita con Padova determinerà anche la nostra posizione in classifica. Sarà, come sempre, una gara emozionante”.

“Questa ultima sfida della regular season è un’altra opportunità per provare cose che poi ci serviranno durante i play off” sostiene Driss Saaid, giocatore della Briantea. “In queste ultime settimane abbiamo lavorato molto bene, sappiamo quello che dobbiamo fare. Ora la trasferta contro Padova, la squadra seconda del nostro girone. Il livello del confronto sarà alto e questo ci aiuterà, non bisognerà sottovalutare l’appuntamento. Io personalmente sto bene fisicamente e non vedo l’ora di iniziare la fase finale di questo torneo di serie A”.