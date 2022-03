Briantea84 prima al termine della regular season di basket in carrozzina. La UnipolSai Briantea84 Cantù ha chiuso la prima parte di stagione con la vittoria contro lo Studio 3A Padova Millennium Basket per 71-56. Ottavo successo consecutivo in campionato e primato del girone A di serie A Fipic (Federazione italiana pallacanestro in carrozzina) con 16 punti. Ora è tempo di semifinali scudetto che vedranno la UnipolSai in campo contro la storica rivale del Santo Stefano Avis, seconda forza del girone B (26 marzo andata, 2 aprile il ritorno). I marchigiani saranno gli avversari dei biancoblù anche nelle semifinali della Final Four di Coppa Italia, in programma il 29 e il 30 aprile prossimi.

“Siamo molto contenti perché abbiamo vinto tutte le partite della stagione regolare” ha detto Filippo Carossino, giocatore della Briantea. “Questo non era scontato. Merito del bel lavoro che stiamo facendo e che stiamo cercando di portare avanti. Con Padova non è stata una partita semplice, ma è bello poter disputare delle gare così, perché sono la preparazione ai prossimi appuntamenti. Nei primi venti minuti abbiamo avuto più difficoltà in attacco, non siamo stati fluidi, potevamo muovere di più il pallone trovando il nostro ritmo. Nel secondo tempo siamo entrati in campo con un altro spirito, cominciando a mettere energia. Quando facciamo così, spingendo la palla e giocando in transizione diventiamo veramente bravi. Dobbiamo continuare, facendo tutto ciò dall’inizio alla fine. In ogni casouna buona partita su un campo per niente facile”.

