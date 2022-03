Como Nuoto, un pari e una sconfitta nell’ultimo turno per le due squadre di serie A di pallanuoto.

Il risultato più clamoroso, in negativo, è lo stop della formazione femminile di A1. In un match in cui erano nettamente favorite contro la penultima, le lariane sono state sconfitte in casa dal Milano per 10-12. Partita decisamente sottotono per le ragazze di coach Stefano “Tete” Pozzi, rimaste ferme a quota 10 – e al terzultimo posto – nella classifica della massima serie. Sabato 12 marzo alle 16 “Rane rosa” impegnate in trasferta con il Vela Ancona, ultimo in graduatoria.

Pari interno con il Bogliasco per la compagine maschile, che milita nel girone Nord di serie A2: la partita contro il “settebello” ligure è terminata con il punteggio di 6-6. In classifica Como Nuoto Recoaro all’ottavo posto con 11 punti. Sabato prossimo alle 18.30 gli uomini di coach Predrag Zimonjic in acqua a Bologna contro il President, quarta forza del campionato.