Per la prenotazione di visite sportive agonistiche, la Medicina dello Sport ha attivato un servizio on line. Il link diretto è il seguente https://mds.asst-lariana.it/PriamoPSC_MDS/ raggiungibile anche dal sito di Asst Lariana www.asst-lariana.it . Facilmente raggiungibile dalla home page, cliccare poi sul banner Servizi Territoriali e quindi su Medicina dello Sport.

A seconda della disciplina sportiva, l’utente visualizzerà l’informazione relativa, ossia prenotabile online oppure prenotabile telefonicamente.

Per i pazienti che hanno avuto una pregressa malattia Covid-19 sarà necessario contattare il numero 031/585.5646 operativo dalle 10.30 alle 12.30 oppure scrivere alla mail segreteria.medicinasport@asst-lariana.it

Come prenotare: Cliccare su prenotazioni; cliccare su Ok al messaggio che compare, selezionare lo sport facendo attenzione al simbolo che appare davanti alla disciplina perchè indica se la prenotazione può essere effettuata online o telefonicamente. Se per la disciplina richiesta è possibile la prenotazione online, dopo aver selezionato la disciplina (e il cui nome comparirà quindi nella tendina) cliccare su prosegui (pulsante in basso a destra). Inserire i dati richiesti (età e sesso), scegliere i giorni che si preferiscono. Cliccare nuovamente su prosegui e attendere l’apertura della schermata con l’indicazione dei giorni disponibili; selezionare il giorno prescelto. La prima volta che si accede sarà necessario registrarsi indicando username e password.

Appuntamento Il giorno dell’appuntamento bisognerà presentarsi con carta d’identità, tessera sanitaria e campione delle urine. In caso di visita agonistica bisogna portare la richiesta della società e se si tratta di rinnovo, la copia del certificato dell’anno precedente. Il pagamento andrà effettuato il giorno dell’appuntamento con carta di credito o bancomat (non si accettano contanti).

Medicina dello Sport La Medicina dello Sport, il cui responsabile è il dottor Biagio Vincenzo Santoro, si occupa di certificare l’idoneità alla pratica sportiva agonistica e non agonistica. La visita prevede test e valutazioni per identificare che l’atleta non solo goda di una buona salute e efficienza fisica, ma anche non presenti controindicazioni per la pratica dello sport scelto. Sul fronte dell’attività ambulatoriale, sono garantite le visite specialistiche per l’accertamento dell’idoneità alla pratica sportiva agonistica e non agonistica e il rilascio della relativa certificazione, anche per gli atleti diversamente abili, oltre alle certificazioni per l’arruolamento nell’esercito e per la facoltà di Scienze Motorie. A completamento delle valutazione di idoneità sportiva presso la Medicina dello Sport possono essere effettuate anche prestazioni sanitarie di secondo livello come i Test da sforzo cardiologici al cicloergometro, Holter ECG a 12 derivazioni, Ecocardiogrammi nonché valutazioni dietologiche nutrizionali e controlli ortopedici-traumatologici. Per la certificazione sportiva agonistica, l’accesso al servizio avviene dietro presentazione della richiesta della società sportiva e per gli atleti minorenni e per i disabili, residenti in Lombardia il servizio è gratuito. Per la certificazione dell’attività sportiva non agonistica, la prestazione è a pagamento e con accesso diretto, previa richiesta di appuntamento.

Dove: La Medicina dello Sport si trova al secondo piano del Monoblocco del Poliambulatorio di via Napoleona 60, a Como.