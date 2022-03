Atti osceni, minacce e violenza: patteggia 6 mesi. “Faccio quello che voglio. Vi spacco la faccia”. Invitato a non orinare in pubblico e a rivestirsi, un 21enne del Gambia ha iniziato a inveire e minacciare i passanti. Stesso atteggiamento tenuto anche con i poliziotti, arrivati in via Recchi, nella zona del supermercato, dopo la richiesta di intervento dei presenti.

E’ accaduto nel pomeriggio di sabato, in un momento in cui c’erano molte persone nella zona, bambini compresi. Il gambiano orinava davanti ai passanti e si rifiutava poi di rivestirsi. Un addetto alla sicurezza del supermercato lo ha invitato a smettere, ma invano. Il giovane ha poi iniziato anche a minacciare i presenti. Ha successivamente inveito contro gli agenti delle volanti della questura cercando di aggredirli. E’ stato arrestato per violenza a pubblico ufficiale, resistenza e atti osceni in un luogo frequentato anche da minori. Processato con rito direttissimo, ha patteggiato 6 mesi con l’obbligo di firma.