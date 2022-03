Chiusura totale al traffico in orario notturno sull’autostrada A9 Lainate Como Chiasso dalle 22 di oggi alle 5 di domani mattina per i lavori di manutenzione in corso nelle gallerie. Transito vietato nel tratto tra le uscite Lago di Como e Como Centro in direzione Lainate.

Percorsi alternativi

Sono possibili due itinerari alternativi. Per i veicoli leggeri, è necessario prendere l’uscita obbligatoria allo svincolo Lago di Como e poi percorrere via Bellinzona e la strada provinciale 17 fino all’entrata di Como Centro. Per i veicoli superiori a 3,5 tonnellate dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo Lago di Como, proseguire su Via Nino Bixio e poi percorrere viale Innocenzo, via Napoleona, via Pasquale Paoli, via Cecilio per rientrare sull’A9 allo svincolo di Como Centro.

Altre chiusure

Nuova chiusura poi dalle 22 di domani, martedì 8 marzo alle 5 di mercoledì 9 marzo e dalla mezzanotte alle 5 di sabato 12 marzo. Stop al traffico nel tratto compreso tra Lago di Como e l’allacciamento con la A59 Tangenziale di Como, verso Lainate, con contestuale chiusura dell’entrata dello svincolo di Como Centro, verso Lainate. Limitazioni al traffico anche nel tratto tra Como Centro e Chiasso, verso il confine italo-svizzero. Di conseguenza, sarà chiusa anche l’entrata dello svincolo di Como Centro, verso Chiasso.

Lavori fino all’estate

Le chiusure fanno parte degli interventi per la manutenzione delle gallerie al confine tra Italia e Svizzera. Le limitazioni legate ai cantieri, che prevedono anche scambi di carreggiate e restringimenti, proseguiranno fino all’estate con inevitabili ripercussioni sulla viabilità.