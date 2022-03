Maccoppi in Bulgaria, allenerà il Tsarsko Selo Sofia. Nuovo ingaggio all’estero per Stefano Maccoppi, classe 1962, ex giocatore cresciuto nel vivaio del Como. E’ infatti arrivata la chiamata del Tsarsko Selo Sofia, formazione che attualmente è all’ultimo posto nella serie A del Paese dell’Est. Maccoppi in passato ha già allenato formazioni di Malta, Romania e, soprattutto, Svizzera (Chiasso, Stade Lausanne, Sion, Bellinzona, Locarno, Yverdon e La Chaux de Fonds).

Ora la chiamata del Tsarko Selo Sofia con il compito di provare a conquistare la salvezza. La società ha da tempo attivato la collaborazione con una agenzia italo-svizzera e per questo motivo nella rosa è presente un folto numero di giocatori italiani. Dal nostro Paese arrivava anche il precedente mister della formazione bulgara, Andrea Sassarini, che è stato esonerato.

Una curiosità: in passato Stefano Maccoppi era stato chiamato in Africa per guidare il Mazembe, proprio nella stagione in cui la squadra del Congo ha affrontato l’Inter nella finalissima del Mondiale per club. Gara vinta dai nerazzurri per 3-0. L’ex giocatore azzurro si fermò per qualche settimana a seguire la squadra, poi preferì tornare in Italia. Esperienza che ha raccontato anche in una recente intervista alla trasmissione di Espansione Tv “L’anteprima del Barbiere”, di cui Maccoppi è stato spesso apprezzato ospite.

