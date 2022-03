Indagini dei carabinieri di Como dopo l’aggressione, nel primo pomeriggio di ieri a uno studente di 17 anni, picchiato e derubato fuori dalla scuola da un gruppo di coetanei. Il giovane ha una prognosi di 21 giorni per le lesioni, in particolare al volto. Era da poco uscito dal Setificio con alcuni compagni per la pausa pranzo quando sarebbe stato circondato da un gruppo di almeno una decina di ragazzini e poi aggredito.

L’aggressione

Il 17enne sarebbe stato colpito con calci e pugni. Aiutato dai compagni che erano con lui, sotto shock e ferito dopo l’aggressione è tornato a scuola e da lì poi si è messo in contatto con la famiglia. Il padre lo ha accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale di Cantù, dove è stato medicato e sottoposto ai necessari accertamenti. La prognosi per il 17enne è di 21 giorni per il grave trauma al volto.

Le indagini

Dopo aver accompagnato il ragazzo in ospedale la famiglia ha informato i carabinieri di Como, che hanno subito avviato gli accertamenti per ricostruire nel dettaglio quanto accaduto. Ci sarebbero già anche alcune ipotesi sui presunti responsabili dell’aggressione, anche se sono ancora in corso le indagini sul violento episodio.

Il 17enne sarebbe stato avvicinato e circondato da un gruppo numeroso di coetanei, anche se poi solo alcuni di loro sarebbero stati coinvolti nell’aggressione.