Earth Book, al via il progetto che unisce libri e natura. L’obiettivo è stimolare piccoli e grandi al piacere di leggere e incontrare storie dedicate alla natura.

Il progetto si articola in quattro fasi e prenderà ufficialmente il via sabato 12 marzo, negli spazi di Villa Olmo, dove saranno organizzate diverse attività.

Alle 14.30 – Sala Duca

eARTh bOOk Presentazione

Presentazione del progetto eARTh bOOk a cura di Anna Buttarelli di Luminanda APS, Micol Dell’Oro della Cooperativa Sociale Ecofficine e Licia Viganò, Responsabile Biblioteca, Cultura e Villa Olmo.

Saranno presenti: Livia Cioffi, Assessore alla Cultura, Alessandra Bonduri, Assessore alle Politiche educative.

Al termine della presentazione verrà regalata a tutti i partecipanti una speciale cartolina con l’invito a un’azione poetico-creativa.

Casino Nord

LABORATORIO EARTH AND ART

Il mio albero eARTh and ART

per bambine e bambini dai 5 ai 10 anni

I bambini e le bambine, accolti all’interno del prestigioso parco di Villa Olmo da una atelierista e da una esperta di educazione alla sostenibilità, saranno invitati ad osservare la grandiosità e la varietà degli alberi che lo abitano. All’interno del parco sono presenti circa 780 alberi, comprese alcune piante monumentali come l’Ippocastano, il Cedro del Libano, il Liquidambar, la Magnolia, il Ginko Biloba, le Sequoie monumentali, i Platani e oltre 460 tra arbusti e cespugli.

Al termine del viaggio botanico saranno proposte letture, dedicate al tema dell’albero, della natura e della speranza.

