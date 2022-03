Paralimpiadi, niente medaglia nel para ice hockey. L’Italia si è dovuta arrendere alla Corea del Sud (0-4 il finale) nella sfida valida per i quarti di finale. A Pechino è sfumata, per gli azzurri, la possibilità di prendersi la rivincita della finale per il bronzo di quattro anni fa e, soprattutto, la chance di giocarsi la semifinale e quindi di conquistare una medaglia a cinque cerchi. Nel gruppo azzurro il portiere comasco Santino Stillitano e, come allenatore, Massimo Da Rin, coach dell’Hockey Como. Ora gli azzurri sono attesi dalla sfida valida per il quinto e sesto posto contro la perdente del match tra Cina e Repubblica Ceca.

“Uno stop pesante per il risultato ma non per il gioco” ha detto il tecnico dell’Italia Massimo Da Rin. “Abbiamo prodotto tante occasioni e la squadra non si è risparmiata. E’ un gruppo che ha cambiato tanto ma che si è migliorato. Forse ci è mancata un po’ di esperienza ma siamo cresciuti tanto e sono molto orgoglioso dei ragazzi, che hanno dato tutto, giocando in maniera anche molto disciplinata. Ci è mancato il goal ma non ho nulla da dire ai miei giocatori perché hanno messo il cuore. Il torneo non è finito perché ci aspetta la sfida per il quinto posto. In questo momento sono soddisfatto, contento aspetto di dirlo a fine torneo”