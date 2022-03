Nuova scuola a Sagnino. Il quartiere di Como che dista pochi chilometri dal confine con la Svizzera, potrebbe vedere la realizzazione di un nuovo edificio in via Ferabosco in grado di ospitare elementari e medie. 19 classi in totale di circa 500 alunni. L’importo complessivo dei lavori supera i 12 milioni di euro.

Andrebbe a sostituire la primaria di via Mognano e la secondaria di primo grado “Grazia Deledda”, strutture che hanno bisogno di importanti interventi di manutenzione.

Oggi l’assessore ai Lavori Pubblici di Palazzo Cernezzi Pierangelo Gervasoni ha portato in giunta il documento preliminare alla progettazione per l’approvazione finalizzato alla partecipazione al bando “Spazio alla Scuola” di Regione Lombardia per la realizzazione di nuove scuole del primo ciclo di studi di proprietà dei comuni.

Documento che la prossima settimana dovrà essere trasmesso alla regione.

Il nuovo edificio sostituirà l’ex scuola di via Ferabosco, chiusa da tempo. Oggi è utilizzata in parte da un’associazione che sarà trasferita per poi procedere alla demolizione della struttura. La zona è ben collegata con la viabilità principale e a poca distanza arrivano i mezzi pubblici. Nelle immediate vicinanze si trovano anche l’asilo nido e la scuola dell’infanzia. L’intervento permetterebbe dunque di creare un polo scolastico all’interno del quartiere.

Gervasoni: “Entro il 15 marzo dobbiamo inviare le carte per partecipare al bando”

“Oggi il documento preliminare è stato approvato in giunta, entro il 15 marzo dobbiamo inviare le carte per partecipare al bando – spiega l’assessore Pierangelo Gervasoni – se riusciremo ad ottenere il finanziamento regionale a Sagnino arriverà un edificio moderno, sostenibile e funzionale”.