Impegno con la Coppa Italia di serie A2 per la Pallacanestro Cantù. Nella final eight che si disputa in Abruzzo, i brianzoli questa sera alle 20.45 sono attesi dal match di Chieti contro la Scaligera Verona. L’incontro è valido per i quarti. La vincitrice affronterà in semifinale la formazione che passerà il turno tra Scafati e Monferrato. La finalissima è prevista per domenica alle 19 a Roseto degli Abruzzi.

Brianzoli in piena ripresa dopo lo stop forzato per l’emergenza-covid nel gruppo-squadra. L’ultima partita ufficiale di Cantù è stata lo scorso 20 febbraio in campionato contro Orzinuovi.

“Raggiungere una finale di Coppa Italia è certamente tra i desideri di qualsiasi giocatore o qualsiasi allenatore. Questo trofeo non fa eccezione” ha spiegato alla vigilia Marco Sodini, tecnico dell’Acqua S.Bernardo Cantù. “Affronteremo il torneo con due consapevolezze: la prima è che avremo l’occasione di misurarci contro le migliori formazioni del campionato. La seconda, invece, è che incontreremo almeno una squadra dell’altro girone. Questo non può che tornarci utile in ottica playoff. Come ogni società ambiziosa che punta a salire, è necessario fare bene anche in Coppa Italia. Pertanto, dovremo produrre la nostra migliore pallacanestro. Per noi stessi e per il club, che tiene molto a questa competizione. Non lasceremo niente di intentato”.