Due minorenni arrestati nella notte per rapina aggravata nei confronti di un 16enne all’esterno di un locale sulla Novedratese nel Canturino.

I ragazzi sarebbero già noti perchè legati al gruppo di giovani ritenuto responsabile delle aggressioni e delle rapine tra Como e Cantù nei mesi scorsi.

Per contrastare il fenomeno delle baby gang (risalgono all’ultima settimana alcuni gravi episodi di violenza) rafforzati i controlli tra il capoluogo e la Città del Mobile. Il servizio straordinario della notte scorsa si è concentrato nel Canturino.

Due minorenni arrestati in flagranza

Arrestati due minorenni in flagranza di reato dalla Polizia di Stato per rapina aggravata nei confronti di un 16enne. E’ successo fuori da un locale sulla Novedratese. I due giovani, dopo le pratiche di rito svolte in questura a Como, trasferiti nel centro di prima accoglienza di Torino e sono a disposizione del procuratore del tribunale per i minorenni di Milano.

Il bilancio dei controlli

Identificate complessivamente 170 persone, il bilancio parla anche di due persone segnalate in Prefettura come assuntori di stupefacenti. Inoltre chiusi per due giorni due locali per il mancato rispetto delle normative anti contagio.

I controlli sul territorio, che proseguiranno, hanno visto coinvolte tutte le forze dell’ordine: polizia, carabinieri, guardia di finanza, polizia locale di Cantù.