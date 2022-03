Cade dalla moto, un 16enne comasco residente a Cermenate è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Niguarda di Milano dopo un grave incidente avvenuto ieri sera a Lazzate (in provincia di Monza Brianza).

In base a quanto ricostruito il giovane si trovava in un’area vicino a un cantiere in disuso. Era alla guida della moto da enduro una Honda CRF 250 risultata essere del padre e, per cause ancora da chiarire, è andato a sbattere contro un new jersey di cemento. Ha riportato un trauma cranico ed è ricoverato nel presidio milanese in prognosi riservata.

Sul posto sono arrivati i carabinieri di Seveso per i rilievi. Sono in corso le indagini. ll 16enne era in sella alla moto, risultata priva di targa, senza patente. Probabilmente ha perso il controllo del mezzo. Sembra, però, che indossasse regolarmente il casco. Molti gli aspetti ancora da ricostruire.