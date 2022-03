Terzo stop consecutivo per il Como Women. Periodo no per la formazione lariana di serie B, che, dopo aver perso la vetta del campionato, ora è a -8 dalla prima, il Brescia. Dopo quelle con Brescia (1-2 in trasferta) e San Marino (2-4 in casa), oggi è giunta una nuova sconfitta interna contro il Cortefranca. Le ospiti si sono imposte con il punteggio di 2-1. Il Brescia ha invece superato per 3-0 il Cesena e ora guida la graduatoria con 38 punti (soltanto la prima sarà promossa in A). Il Como insegue a 30, davanti a Bari e Chievo Verona (28), San Marino e Cortefranca (27).