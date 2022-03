Due chili e mezzo di droga nascosti tra cucina e camera da letto, due pistole scacciacani e 1.100 euro in contanti. E’ quanto scoperto e sequestrato dai carabinieri di Lomazzo, compagnia di Cantù, nell’abitazione, a Fenegrò, di una coppia di comaschi di 27 e 23 anni. Entrambi sono stati arrestati e portati in carcere al Bassone per detenzione di droga ai fini di spaccio.

I militari dell’Arma hanno perquisito l’abitazione dei due dopo aver notato segnali sospetti in un precedente intervento. Nella casa, la coppia nascondeva, nel contenitore del letto e in cucina oltre 400 grammi di marijuana, circa due chili di hashish suddivisi in 19 panetti e materiale per il confezionamento.