Impegno infrasettimanale domani per il Como allo stadio Sinigaglia. Alle 18.30 gli azzurri ricevono la Ternana. Le due contendenti, entrambe neopromosse in serie B, sono a quota 37 punti, al 12° posto, in una posizione di classifica nel complesso tranquilla.

I lariani sono reduci dall’1-1 in trasferta a Pordenone. Nel Como mancherà Nicholas Ioannou, squalificato dopo l’espulsione rimediata nell’ultima sfida. Stop del giudice sportivo anche per due giocatori della Ternana, Marino Defendi (out per tre turni) e Mattia Proietti. Mister Giacomo Gattuso recupera il bomber Alberto Cerri, che però ha dato la sua disponibilità a giocare soltanto per pochi minuti in caso di bisogno. Fuori causa Elvis Kabashi, per febbre alta, oltre a Filippo Scaglia e Marco Varnier, fermi da tempo.

La partita sarà diretta da Francesco Cosso di Reggio Calabria, che in questa stagione ha un precedente benaugurante al Sinigaglia. Fischiò infatti nel match vinto per 4-1 contro il Perugia.

La conferenza stampa

Oggi la conferenza stampa di presentazione con l’allenatore degli azzurri. Gattuso si è soffermato prima di tutto sull’1-1 di sabato scorso a Pordenone, con la sua squadra che è andata sotto e che poi – in 10 contro 11 per il cartellino rosso a Ioannou – ha avuto la capacità di recuperare e impattare il match. “Il Como mi è piaciuto; quando siamo rimasti in 10 siamo riusciti a ottenere il pareggio con orgoglio, impegno e cuore. Quando siamo rimasti in 10 tutto poteva diventare difficile. Invece abbiamo avuto una forte reazione e abbiamo pareggiato una gara che sembrava compromessa. Un punto che vale tanto: chi sta dietro di noi in classifica ha infatti perso. Per noi non è una fase semplice e questo pari ha grande valore”.

“Il rientro di Cerri? E’ disponibile, ma vorrei preservarlo in vista della successiva gara a Perugia – ha aggiunto Gattuso – Mi spiace per lo stop a Kabashi: avrei voluto schierarlo al posto di uno dei nostri centrali, Alessandro Bellemo e Tommaso Arrigoni, che avrebbero bisogno di rifiatare”.

Il tecnico ha poi parlato della Ternana. “Una squadra imprevedibile, che cambia spesso sistema di gioco. Alterna prestazioni fenomenali a prove in cui fa fatica. Ha tanti giocatori di qualità, con uno dei migliori attacchi della serie B. Detto questo, pensiamo soprattutto alla nostra partita, dobbiamo fare bene e cercare di ottenere un buon risultato”. Lariani e umbri sono entrambi neopromossi e in una posizione di classifica lontana dalla zona “calda”: “Dobbiamo dare il giusto valore al nostro campionato. Logicamente vorremmo vincere sempre e dare gioie a tutti. Ma questo è un torneo impegnativo e difficoltoso. Mezza squadra è fuori, non riusciamo a far riposare chi ha bisogno, e nelle partite queste situazioni si pagano. Quelli che non mancano sono impegno e voglia di fare bene. Importante è che la squadra abbia sempre una reazione di orgoglio. Cercheremo di puntare su gente fresca, con un po’ più di energia”.

“Il campionato è lungo e faticoso, si spende molto con partite complicate e tirate” ha spiegato ancora Gattuso. “Ora ci sta girando male per qualche infortunio grave che ha coinvolto giocatori che potevano fare la differenza. Non ci sono colpe particolari, ce ne facciamo una ragione. Ritengo comunque che si possano fare risultati importanti anche in queste circostanze. Anche se la classifica dice che siamo tranquilli, dobbiamo arrivare il prima possibile all’obiettivo salvezza. E’ quello per cui noi lavoriamo. In ogni caso non possono mai mancare le motivazioni”.

L’allenatore del Como si è poi soffermato sulle tante espulsioni dell’ultimo periodo. “Le frustrazioni in una partita possono capitare, ma noi dobbiamo essere bravi a controllarle. Anche perché, rimanendo in inferiorità numerica, si rischia di compromettere il risultato. Non si può perdere la testa anche perché, per gli infortuni, siamo già in pochi”.

In conclusione Giacomo Gattuso si è concesso una battuta su Alessandro Gabrielloni, autore del gol dell’1-1 a Pordenone. “Gli dobbiamo riconoscenza per quello che ha fatto in queste stagioni con noi. Con i suoi gol importanti è stato artefice delle recenti promozioni in C e in B. Ha una grande determinazione e anche quando giocava poco non ha mai avuto un atteggiamento sbagliato e si è espresso sul campo, a fatti e non a parole”.

La classifica. Pisa 55 punti, Lecce 54, Cremonese 53, Brescia 52, Monza 51, Benevento 50, Frosinone 48, Ascoli 46, Perugia 45, Cittadella 43, Reggina 39, Como e Ternana 37, Parma 35, Spal 31, Alessandria 25, Cosenza 23, Lanerossi Vicenza 21, Crotone 16, Pordenone 13

La prossima giornata. Martedì 15 marzo ore 18.30. Brescia-Benevento, Cittadella-Reggina, Como-Ternana, Cosenza-Lecce, Crotone-Frosinone, Lanerossi Vicenza-Parma. Ore 20.30. Alessandria-Monza. Mercoledì 16 marzo ore 18.30. Ascoli-Pisa, Cremonese-Pordenone, Perugia-Spal